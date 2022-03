Spanien und Portugal wollen Strompreis deckeln

Spanien und Portugal haben der EU-Kommission in Brüssel einen Vorschlag zur Begrenzung des Strompreises vorgelegt. Eine entsprechende Sonderregelung hatten beide Länder beim EU-Gipfel am vergangenen Freitag ausgehandelt. Der Vorschlag werde zu keinen Marktverzerrungen führen, betonte Spaniens Umweltministerin Teresa Ribera, wie der staatliche spanische TV-Sender RTVE am Donnerstag berichtete. Die Energiekosten sind in beiden Ländern seit dem vergangenen Jahr stark gestiegen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat diese Entwicklung weiter beschleunigt und belastet viele Haushalte stark.