Spaniens Regierung präsentiert Zukunftsprojekt 'España 2050'

Die spanische Regierung hat ein Zukunftsprojekt präsentiert, das längerfristig unter anderem ein Verbot von Kurzflügen, die Einführung der 35-Stunden-Arbeitswoche sowie Gebühren für die Nutzung von Privatwagen vorsieht. "In den nächsten Wochen und Monaten wird Spanien einen grossen nationalen Dialog aufnehmen", der für alle Gesellschaftsakteure und Institutionen offen sein werde, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Donnerstag bei der Vorstellung des Planes "España 2050" in Madrid.