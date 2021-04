Die Saison solle, "so bald wie möglich" starten, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung der Vereine unter der Leitung von Real Madrids Präsident Florentino Perez in der Nacht zum Montag. Sechs Vereine aus der englischen Premier League - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea und Tottenham Hotspur - gehören zu den Gründungsmitgliedern, zusammen mit den spanischen Vereinen Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid und den italienischen Vereinen Inter Mailand, Juventus und AC Mailand. Drei weitere Vereine sollen ab der ersten Stunde dabei sein, fünf zusätzliche Clubs können sich für die Spiele der Liga qualifizieren.

Die Gründungsmitglieder sollen 3,5 Milliarden Euro Startkapital erhalten, "um Investitionspläne in die Infrastruktur zu unterstützen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auszugleichen", heisst es weiter.

Die Superliga wird von den Fussballbehörden sowie dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron kritisiert und stellt eine Konkurrenz zur Champions League der UEFA dar.

(Reuters)