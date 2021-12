Staatliche Nachrichtenagentur: Luftangriff Israels auf syrischen Hafen

Bei einem Luftangriff ist syrischen Angaben zufolge zum zweiten Mal in diesem Monat der Hafen der Stadt Latakia im Nordwesten des Bürgerkriegslandes attackiert worden. Israel habe im Morgengrauen mit Raketen eine Lagerfläche für Schiffscontainer in dem Hafen angegriffen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Dienstag unter Berufung auf militärische Kreise. Mehrere Container gerieten demnach in Brand. Die Feuerwehr sei bei Löscharbeiten im Einsatz, hiess es. Die israelische Armee äusserte sich nicht zu den Berichten.