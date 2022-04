Die Kosten für die Versicherung russischer Staatsanleihen sind in die Höhe geschnellt und signalisieren eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für einen Zahlungsausfall innerhalb eines Jahres. Zuvor hatte das russische Finanzministerium einige seiner Dollar-Anleihen mit Rubel bezahlt.

So genannte Credit Default Swaps (Kreditausfallversicherung), die 10 Millionen Dollar russischer Staatsanleihen für ein Jahr versichern, wurden am Mittwoch laut ICE Data Services auf Bloomberg mit 7,3 Millionen Dollar im Voraus und 100'000 Dollar pro Jahr notiert. Das ist ein Anstieg gegenüber etwa 5 Millionen Dollar im Voraus in der letzten Woche, wie die Daten zeigen. ICE ist die wichtigste Clearingstelle für europäische CDS.

Für keine der Anleihen Rubelzahlung möglich

Das russische Ministerium teilte zuvor mit, dass es Rubel an das National Settlement Depository senden musste, nachdem ausländische Banken die Zahlungen für Anleihen, die am Montag fällig werden, und einen Kupon für Anleihen, die im April 2042 fällig werden und ebenfalls für Anfang der Woche geplant waren, abgelehnt hatten.

Laut Anleihendokumenten war für keine der beiden Anleihen eine Rubelzahlung möglich, was bei den Anlegern die Befürchtung aufkommen ließ, dass das Land von einem Zahlungsausfall bedroht ist. Beide Anleihen haben eine 30-tägige tilgungsfreie Zeit, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Da ein Zahlungsausfall Russlands immer wahrscheinlicher wird, bemühen sich Händler, das Kleingedruckte in den Verträgen zu verstehen, die Schulden in Höhe von etwa 40 Milliaren Dollar umfassen.

Im März entschied ein Gremium von Banken und Investoren, dass rund 13 Milliarden Dollar an russischen Staatsschulden nicht für die Abwicklung von Credit Default Swaps in Frage kommen, da die sechs Anleihen ein Merkmal aufweisen, das es der Regierung ermöglicht, Zahlungen in Rubel statt in Dollar oder Euro zu leisten, den Währungen, in denen sie ausgegeben wurden.

(Bloomberg)