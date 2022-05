Damit wurde der erste Zahlungsausfall auf Auslandsschulden seit einem Jahrhundert abgewendet.

Drei Investoren, die nicht namentlich genannt werden wollten, sagten, dass ihre Depotbanken entsprechende Zahlungen erhalten hätten. Mindestens ein internationales Clearinghaus hat die Zahlungen für die Tilgung einer 2022 fälligen Anleihe und den Kupon einer 2042 fälligen Anleihe erhalten und abgewickelt, berichten mit der Transaktion vertraute Personen.

Die Komplikationen bei der Überweisung der insgesamt 650 Millionen Dollar (618 Millionen Euro) sind das Ergebnis der weitreichenden Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden nach dem Einmarsch in die Ukraine. Dazu gehören Massnahmen gegen einige der grössten Banken des Landes, die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und das Einfrieren der Devisenreserven der Zentralbank.

Die Mittel waren zunächst Anfang April blockiert worden, was eine 30-tägige Nachfrist auslöste, die am Mittwoch abläuft. Russland versuchte, das Problem durch Zahlungen in Rubel zu umgehen, doch die Rating-Agenturen stuften dies als Verstoss gegen die Anleihebedingungen ein. Wenige Tage vor Ablauf der Frist gab das russische Finanzministerium Ende letzter Woche überraschend bekannt, dass die Gelder nun endlich durch das Finanzsystem flössen.

Die USA lassen die Zahlungen nun durchgehen, weil Russland seine heimischen Dollarbestände angezapft hat. Das entspricht dem Ziel der US-Regierung, weil Moskau die so eingesetzten Reserven nicht zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen verwenden kann. Sollte das Geld tatsächlich fliessen, würde Russland wohl den ersten Zahlungsausfall in Fremdwährung seit der Machtübernahme durch die Bolschewiki vermeiden.

Die Atempause könnte allerdings von kurzer Dauer sein, denn am 25. Mai läuft eine Ausnahmeregelung der US-Sanktionen aus, die derzeit Zahlungen zu Staatsanleihen verschont. Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums hat sich noch nicht dazu geäussert, ob die Frist verlängert wird. Nur wenige Tage nach Ablauf der Frist werden Zinsen auf Dollar- und Euro-Bonds fällig.

"Der 25. Mai ist die nächste Hürde", sagte Richard Briggs, ein Vermögensverwalter bei GAM Holdings. "Wenn das Ofac die Genehmigung nicht verlängert, können sie keine Zahlungen mehr leisten."

Die Entscheidung werde davon abhängen, ob Washington es bevorzugt, dass Russland weiter seine heimischen Dollarbestände anzuzapfen, "oder ob die Anschein eines erzwungenen Zahlungsausfalls vorteilhafter ist", sagte Briggs.

(Bloomberg)