Ständerat folgt bei letzter Medienförderungs-Differenz dem Nationalrat

Der Ständerat ist am Dienstag bei der letzten Differenz zur künftigen Medienförderung in der Schweiz dem Nationalrat gefolgt. Bei den Gebührenanteilen für konzessionierte private Veranstalter schwenkte er auf eine Brandbreite von 6 bis 8 Prozent ein. Am Mittwoch befindet noch der Nationalrat darüber.