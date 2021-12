Ständerat genehmigt 364 Millionen Franken für Bundes-Bauvorhaben

Der Nationalrat hatte den Krediten bereits in der Herbstsession zugestimmt.

Grösstes Einzelvorhaben ist der Ersatzneubau des Schwimmzentrums in Tenero TI. Für diesen Bau sind 91,8 Millionen Franken veranschlagt. Weitere 27 Millionen Franken im Bereich der Sportförderung sieht der Bundesrat für einen Neubau im Sportzentrum in Magglingen BE vor.

Für die vierte und letzte Bauetappe des Verwaltungszentrums in Zollikofen BE will die Landesregierung zudem 48,4 Millionen Franken einsetzen.

Bei den zivilen Bauten beantragt die Regierung für zwei weitere Projekte je mehr als 10 Millionen Franken. Das eine ist der Ersatzneubau des Konferenz- und Verpflegungsgebäudes am Agroscope-Standort in Posieux FR für 14,9 Millionen Franken. Beim anderen geht es um ein weiteres, kleineres Bauprojekt im Schwimmzentrum in Tenero TI.

Hinzu kommt ein Verpflichtungskredit von 170 Millionen Franken für nicht explizit in der Immobilienbotschaft erwähnte Vorhaben.

(AWP)