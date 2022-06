Ständerat überweist sechs Vorstösse für rasche staatliche E-ID

Der Ständerat will rasch zu einer staatlichen E-ID gelangen. Er hat am Montag sechs parteiübergreifend gleichlautende Vorstösse im Sinne eines politischen Bekenntnisses ohne Gegenstimmen überweisen. Die Vorstösse waren nur drei Tage nach dem Nein zur Einführung einer privaten E-ID an der Urne eingereicht worden.