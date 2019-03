Ständeratskommission fordert Verbesserung der Zemis-Datenbank

Einstimmig beantragt sie ihrem Rat eine Motion des Tessiner CVP-Nationalrats Fabio Regazzi anzunehmen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.

In der Datenbank Zemis melden sich Entsendebetriebe für Arbeiten in der Schweiz an. Mit einer abgeänderten Schreibweise könnten Mehrfacheinträge generiert werden, kritisiert Regazzi. So könnten sich zum Beispiel sanktionierte Firmen anmelden, ohne vom System erkannt zu werden. Zudem könnten die Betriebe eine falsche Branche angeben.

Diese Schwachstellen müssten behoben werden, damit die flankierenden Massnahmen effektiver umgesetzt werden könnten, fordert Regazzi. Der Bundesrat sprach sich für den Vorstoss aus. Er sei sich bewusst, dass weiteres Optimierungspotenzial bestehe, schrieb er in seiner Stellungnahme.

(AWP)