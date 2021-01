Ständeratskommission gestaltet AHV-Reform stark um

(Meldung ab erstem Zwischentitel ergänzt und in den ersten Abschnitten umgeschrieben (Zusammenfassung).) - Mit der nächsten AHV-Reform soll das Frauenrentenalter auf 65 Jahre angehoben werden. So weit ist sich die Sozialkommission des Ständerats (SGK-S) mit dem Bundesrat einig. Daneben hat die Kommission die AHV21-Vorlage, die voraussichtlich 2022 in Kraft treten soll, stark abgeändert.