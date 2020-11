Steigende Corona-Zahlen: Sechs US-Gouverneure planen Notfall-Gipfel

Angesichts steigender Corona-Zahlen wollen die Gouverneure der nordöstlichen US-Bundesstaaten New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island und Delaware am Wochenende bei einem "Notfall-Gipfel" über neue Massnahmen beratschlagen. "Wir wollen sicherstellen, dass unsere Massnahmen auf gleicher Linie sind, oder wir zumindest wissen, was die anderen Staaten für Massnahmen haben", sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Freitag US-Medienberichten zufolge. "Wir glauben, dass wir zusätzliche Schritte gehen müssen."