Stimmbevölkerung lehnt CO2-Gesetz überraschend mit 51,6 Prozent ab

(Meldung nach Endergebnissen aktualisiert und umgeschrieben.) - Die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung will nichts unternehmen zur Reduktion des Treibhausgasausstosses. Das CO2-Gesetz wurde am Sonntag mit 51,6 Prozent abgelehnt. Die jahrelange Arbeit von Bundesrat und Parlament in Sachen Klimaschutz hat sich nicht ausbezahlt.