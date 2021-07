Strafverfahren wegen Bestechungsvorwurfs beim Astra sistiert

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat das Verfahren gegen einen früheren Astra-Mitarbeiter und zwei Verwaltungsräte eines Auto-Importeurs sistiert und die Anklage wegen Bestechung und Abgabebetrugs an die Bundesanwaltschaft zurückgewiesen. Das Gericht will den rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht abwarten.