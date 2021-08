Streik in Deutschland: Zahlreiche Züge nach Berlin fallen aus

Der internationale Bahnverkehr sei vom Streik in Deutschland stark betroffen, teilte die SBB am Dienstag mit. Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL ruft vom kommenden Donnerstag ab 2.00 Uhr bis Dienstagfrüh um 2.00 Uhr in der nächsten Woche zu einem fünftägigen Ausstand im Personenverkehr der Deutschen Bahn auf.

Gemäss SBB fällt im Tagesverkehr neben den ICE-Verbindungen Basel-Berlin-Basel auch die Verbindung Basel-Köln-Basel aus. Bei der Verbindung Zürich-Basel-Hamburg und retour müssen die Reisenden in Basel umsteigen.

Die Verbindungen zwischen Zürich und München werden reduziert. Täglich verkehren laut SBB zwei Zugpaare durchgehend, die übrigen Verbindungen verkehren bis Bregenz. Baustellenbedingt fährt die Linie Zürich-Stuttgart zurzeit nur zwischen Zürich und Singen.

Die Nachtzüge ab Zürich und Basel nach Berlin und Hamburg fallen in den Nächten vom 1 auf den 2. September und vom 6. auf den 7. September in beiden Richtungen aus.

Fahrpläne werden laufend aktualisiert

Innerhalb der Schweiz werden die Verbindungen ersetzt, wie die SBB weiter mitteilten. Die Fahrpläne auf SBB.ch und in der App würden laufend aktualisiert.

Personen, die ihre Reise aufgrund des Streiks verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr laut SBB entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) setzt sich mit dem Streik für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ein.

(AWP)