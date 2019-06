Streit über neue EU-Spitze zieht sich

(neu: Treffen hat begonnen) - Im Streit über die neue Führung der Europäischen Union ist kein rasches Ende in Sicht. Zwar berieten am Freitagabend die Regierungschefs von Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Lettland und Kroatien in Brüssel über die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und andere EU-Spitzenjobs. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte dämpfte aber schon vor dem "Mini-Gipfel" die Erwartungen.