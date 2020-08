Streit um Aufsichtsratssitze bei SAP geht zum Europäischen Gericht

Der Streit um das Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung des Aufsichtsrats des grössten Softwareherstellers Europas SAP geht in die nächste Runde. Nachdem die Richter des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt am Dienstag keine grundsätzliche Entscheidung in der Sache gefällt haben, soll sich nun der Europäische Gerichtshof mit dem Fall beschäftigen, wie ein Gerichtssprecher sagte.