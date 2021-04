Stromverbrauch in Rechenzentren steigt weiter an

Der Stromverbrauch steigt wegen des regen Datenflusses bei digitalen Anwendungen weiter an. So verbrauchten die Rechenzentren und Serverräume in der Schweiz 2019 rund 2,1 Milliarden Kilowattstunden Strom. Rund die Hälfte davon könnte mit Effizienzmassnahmen gespart werden.