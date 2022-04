Studie: Boom chinesischer Investitionen in Europa vorbei

Der grosse Boom chinesischer Investitionen in Europa scheint vorerst vorbei. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Rhodium Group und des China-Instituts Merics hervorgeht, stiegen chinesische Investitionen in Europa im vergangenen Jahr zwar gegenüber dem schwachen Vorjahr 2020 wieder um mehr als ein Drittel auf 10,6 Milliarden Euro an. Verglichen mit den Jahren seit 2013 blieben die Ausgaben chinesischer Firmen jedoch auf einem niedrigen Niveau.