"Year in Search": Google veröffentlicht jeweils im Dezember die meistgebrauchten und beliebtesten Suchwörter und Anfragen des Jahres in verschiedenen Ländern. Auch in der Schweiz. Google nimmt bei den Web-Suchmaschinen eine monopol-ähnliche Stellung ein - somit sind die Suchresultate ein ziemlich wahrheitsgetreues Abbild dafür, was die Bevölkerung im Netz sucht, was sie erfreut und welche Sorgen sie plagen.

Dominierten in der Schweiz im letzten Jahr noch Begriffe und Anfragen wie Corona, Kurzarbeit oder "Desinfektionsmittel selber machen", rückte die Pandemie 2021 etwas in den Hintergrund. Verdrängt wurde sie vom Thema Fussball und der Euro 2021 (siehe Tabellen unten).

Bei der jährlichen Auswertung handelt es sich jeweils um "Trending Searches", also um die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Dabei werden beliebte Dauer-Anfragen wie "SBB" oder "Wetter" nicht berücksichtigt. Anstössige Suchbegriffe (wie auch immer definiert) werden ebenfalls von den Ranglisten ferngehalten. Sähen die Tabellen sonst anders aus? Höchstwahrscheinlich.

Hier die Resultate der meistgesuchten Begriffe und Anfragen bei Google in der Schweiz 2021:

Kategorie «Allgemeine Suchbegriffe»

1. Euro 2021

2. Corona Schweiz

3. Champions League

4. Roland Garros

5. SRF Tippspiel

6. Squid Game

7. iPhone 13

8. Serie A

9. Wimbledon

10. Christian Eriksen

Kategorie «Schlagzeilen und Aufreger»

1. Christian Eriksen

2. Schweiz Frankreich

3. Covid Zertifikat

4. Whatsapp Störung

5. Suezkanal

6. Astrazeneca

7. Granit Xhaka

8. Hochwasser Schweiz

9. Eric Zemmour

10. Kariem Hussein

Kategorie «Persönlichkeiten Schweiz»

1. Yann Sommer

2. Xherdan Shaqiri

3. Belinda Bencic

4. Haris Seferovic

5. Granit Xhaka

6. Murat Yakin

7. Vladimir Petkovic

8. Breel Embolo

9. Mario Gavranovic

10. Ruben Vargas

Kategorie «Persönlichkeiten International»

1. Christian Eriksen

2. Alec Baldwin

3. Kylian Mbappé

4. Novak Djokovic

5. Rafael Nadal

6. Joe Biden

7. Bernie Sanders

8. Thomas Gottschalk

9. Giorgio Chiellini

10. Gianluigi Donnarumma

Kategorie «Filme»

1. Fast & Furious 9

2. Black Widow

3. James Bond No Time to Die

4. Red Notice

5. Army of Thieves

6. Eternals

7. Army of the Dead

8. Nomadland

9. Seaspiracy

10. The Suicide Squad

Kategorie «Wie-Fragen»

1. Wie lange ist ein PCR-Test gültig?

2. Wie viele Kantone hat die Schweiz?

3. Wie lange dauert Corona?

4. Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

5. Wie lange ist ein Antigen-Test gültig?

6. Wie alt ist Ronaldo?

7. Wie viele Schweizer sind geimpft?

8. Wie viel kostet ein Corona-Test?

9. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt?

10. Wie viele Wochen hat ein Jahr?

Kategorie «Was-Fragen»

1. Was koche ich heute?

2. Was tun bei Blasenentzündung?

3. Was bedeutet Hollywood?

4. Was ist Pfingsten?

5. Was ist ein Mellotron?

6. Was ist ein Covid Zertifikat?

7. Was ist pansexuell?

8. Was kostet ein PCR-Test?

9. Was passiert in Afghanistan?

10. Was ist Schmand?

Kategorie «Selber machen»

1. Glace selber machen

2. Ravioli selber machen

3. Pommes selber machen

4. Eistee selber machen

5. Pasta selber machen

6. Sauerkraut selber machen

7. Holunderblütensirup selber machen

8. Bubble Tea selber machen

9. Kuchenteig selber machen

10. Gnocchi selber machen

(cash)