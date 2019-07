Südkorea protestiert gegen Handelsbeschränkungen durch Japan

Vor dem Hintergrund der gespannten politischen Beziehungen zu Südkorea verschärft Japan die Regeln für den Export wichtiger Halbleiter- und Display-Materialen in das Nachbarland. Südkorea protestierte am Montag gegen die Entscheidung und kündigte Gegenmassnahmen nach "einheimischem und internationalem Recht" an einschliesslich einer möglichen Klage bei der Welthandelsorganisation WTO. Von den Restriktionen Japans sind potenziell der weltweit grösste Hersteller von Speicherchips, Samsung , dessen Wettbewerber SK Hynix sowie die Firma LG Display betroffen.