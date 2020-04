Südkorea startet Schuljahr wegen Coronavirus mit Online-Unterricht

Wochenlang wurde der Beginn des neuen Schuljahrs in Südkorea wegen der grassierenden Coronavirus-Epidemie verschoben, jetzt haben die ersten Schulen mit Online-Unterricht begonnen. In Südkorea gilt das als Experiment, da zum ersten Mal alle Schulen im Land vorläufig auf digitales Lernen umstellen. Den Anfang machten am Donnerstag Zehntausende von Schülern in den oberen Klassen der Mittel- und Oberschulen, wie südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap berichteten. Nächste Woche sollen die anderen Jahrgänge und auch die oberen Grundschulklassen folgen.