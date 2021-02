Südkorea will Ende Februar mit Corona-Massenimpfung beginnen

Südkorea will Ende dieses Monats mit der Corona-Massenimpfung beginnen. Als ersten Covid-19-Impfstoff in Südkorea sei das Mittel von Astrazeneca unter der Bedingung zugelassen worden, dass der Hersteller die Ergebnisse der letzten und entscheidenden klinischen Phase-3-Studie vorlege, die derzeit noch in den USA und anderen Ländern laufe, teilte das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit am Mittwoch mit. Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention hatte zuvor angekündigt, die Impfkampagne könne am 26. Februar beginnen, sofern die Vakzin-Zulassung vorliege.