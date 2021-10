Suva spart durch Kontrollen 80 Millionen Franken Heilkosten ein

Die Unfallversicherung Suva hat 2020 über 2,5 Millionen Arzt- und Spitalrechnungen unter die Lupe genommen. Dabei machte sie 300'000 ungerechtfertigte Forderungen ausfindig und sparte damit über 80 Millionen Franken an Heilkosten ein. Durch die konsequente Kontrolle hält sie die Prämien in einem moderaten Rahmen, wie sie am Mittwoch mitteilte.