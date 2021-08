SVP-Parteipräsident Chiesa wettert gegen "linke Schmarotzerpolitik"

Die Linken seien wahre Virtuosen darin, der arbeitenden Bevölkerung das Geld aus der Tasche zu ziehen, sagte Chiesa. Diese "schmarotzerhafte linke Politik" belaste das Gemeinwesen - und nicht zuletzt die aus dem Lot geratenen Beziehungen zwischen Stadt und Land, sagte er weiter.

Als Beispiel nannte Chiesa die 99-Prozent-Initiative der Jungsozialisten, über die am 26. September abgestimmt wird. Die Initiative sei schädlich für Unternehmen und Startups, sagte Chiesa.

Klimaschutzmassnahmen wie die Flugticketabgabe bezeichnete er als "Öko-Schröpfkuren". Besonders von diesen Massnahmen betroffen seien die weniger Verdienenden und der Mittelstand, die Familien und das kleine Gewerbe, sagte Chiesa.

Die SVP Delegiertenversammlung findet am Samstag in Granges-Paccot (FR) statt. Am Nachmittag werden die Parolen für die eidgenössische Abstimmung vom 26. September gefasst.

(AWP)