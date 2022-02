SVP will Ende aller Massnahmen, andere Parteien zurückhaltender

"Monsieur Berset, lassen Sie uns endlich in Ruhe", überschrieb die SVP am Mittwoch eine Medienmitteilung. Die Corona-Massnahmen seien durch nichts mehr zu rechtfertigen.

Der SGV sprach sich in seiner Vernehmlassungsantwort für eine Aufhebung aller bundesweiten Massnahmen in einem Schritt aus. Anders als zahlreiche Kantone will er auch nichts wissen von einer Beibehaltung der Maskentragpflicht in Läden, im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen.

Mit seinen Forderungen geht der SGV über die Lockerungsvorschläge des Bundesrats hinaus. Die Landesregierung sieht vor, dass auch bei einer Lockerung auf einen Schlag die Isolationspflicht für Infizierte sowie die Meldepflicht vorläufig bleiben würden.

Ende der Zertifikatspflicht zentral

Der Branchenverband Gastrosuisse hebt vor allem hervor, dass die Zertifikatspflicht fallen müsse. Denn diese bedeute für die betroffenen Branchen einen unnötigen und massiven Umsatzverlust. Entsprechend befürworte man die Aufhebung der Corona-Massnahmen in einem Schritt, teilte der Verband der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Die Mitte-Partei mahnt eine Politik an, die sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse stützt. Man begrüsse weitere Schritte der Öffnung, schrieb sie auf Anfrage. Ausschlaggebend dafür seien jedoch nicht die Vernehmlassungsantworten, sondern die epidemiologische Lage.

Sollte sich die Lage in den nächsten Tagen weiter entspannen, seien weitere Lockerungen bei privaten Treffen oder bei der Zertifikatspflicht zeitnah zu beschliessen, so die Partei. Das gleiche gelte für Vereinfachungen im Grenzverkehr, sei dies für Touristen oder Grenzgänger.

Grünliberale und SP gegen Öffnung auf einen Schlag

Explizit für ein schrittweises Vorgehen sprechen sich die Grünliberalen aus. Eine vollständige Öffnung sei mit Risiken verbunden, dann die Viruszirkulation könnte zunehmen, teilte Co-Generalsekretärin Julie Cantalou Keystone-SDA mit. Es gelte, einen Jo-Jo-Effekt zu verhindern. Entsprechend möchte die Partei, dass die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und im ÖV vorerst in Kraft bleibt.

Auch die SP bevorzugt ein schrittweises Vorgehen, wie Mediensprecher Nicolas Haesler auf Anfrage schrieb. Wie die GLP betont sie, die Kantone müssten nun die Zeit nutzen, um bei einer allfälligen Verschlechterung der Lage im Herbst bereit zu sein.

Die Weiterführung etwa der Maskenpflicht erscheine sinnvoll, so Haesler. Die Pandemie gehe weiter. Ängste von Personen, die sich nicht impfen lassen könnten, und das Probleme wie Long Covid seien ernst zu nehmen.

(AWP)