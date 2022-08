Swisscom gibt Projekt für 5G-Antenne in Belfaux FR auf

Der in Belfaux wohnhafte Berset erhob bereits 2018 mit drei Familienmitgliedern Einsprache gegen den Bau einer 4G-Antenne, die später ohne erneute öffentliche Auflage in eine 5G-Antenne hätte umgewandelt werden können, wie "Blick" und "La Liberté" am Mittwoch berichteten. Die Einsprache liegt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor.

"Dieses Schreiben vom April 2018, das - unter anderem - von Herrn Berset im Rahmen eines Auflageverfahrens unterzeichnet wurde, stützt sich im Wesentlichen darauf, dass der für den Bau gewählte Standort als ungeeignet erachtet wurde", schrieb das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) auf Anfrage.

In dem sechsseitigen Schreiben werden auch die negativen Auswirkungen elektromagnetischer Wellen auf die Gesundheit erwähnt. Auch dazu erklärte das EDI, dass "Herr Berset, wie in dem Schreiben erwähnt, stets die Auffassung vertreten hat, dass die Einhaltung der Strahlungsnormen wesentlich ist, da sie es ermöglicht, jedes Gesundheitsrisiko auszuschliessen, wie es derzeit der Fall ist".

"Keine Auswirkung des Briefes"

Swisscom-Sprecher Christian Neuhaus erklärte auf Anfrage, dass "ein negativer Vorbescheid des Amtes für Kulturgüter der Grund für die Aufgabe ist und nicht der Brief von Alain Berset". Man habe zudem einen neuen Standort für die Antenne gefunden.

Stanislas Rück, Leiter des Amtes für Kulturgüter des Kantons Freiburg, bestätigte dies gegenüber Keystone-ATS. "Aus Sicht des öffentlichen Raums und des Freiburger Gesetzes waren wir der Ansicht, dass es nicht der passende Ort war", so Rück. Er betonte aber auch, dass der abschliessende Entscheid beim Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) gelegen hätte.

5G-Gegnerin gelangte an die Medien

Dass Bersets Beschwerde publik wurde, ist auf das Engagement von Chantal Blanc, Präsidentin des Verein Stop 5G Glâne, zurückzuführen. Mit ihrem Verein hatte Blanc im Rahmen des Informationsgesetzes (Linf) Zugang zu den Akten der Gemeinde Belfaux erhalten.

Sie beschloss, diese den beiden Medien zu übergeben, um auf eine FDP-Motion hinzuweisen, die demnächst im Parlament behandelt wird, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. "Die Motion verlangt, die Installationsgrenzwerte von 5 Volt pro Meter auf 20 v/m zu erhöhen."

Blanc betonte, dass ihr Vorgehen keinesfalls darauf abzielte, Alain Berset wieder ins Rampenlicht zu rücken. Sie sei indes überrascht, dass Berset mit dem Vorgehen Erfolg gehabt habe. "Seit drei Jahren habe ich fünfzig Einsprachen eingereicht", sagte sie. Erfolge seien dabei die Ausnahme geblieben.

(AWP)