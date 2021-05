Swissmedic erteilt Zulassung von neuem Antigen-Schnelltest

Becton, Dickinson and Company (BD) habe die Ausnahmebewilligung für den Marktzugang ihres Antigen-Sars-Cov-2-Schnelltests erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Angewendet werde er als Selbsttest. Er liefere Personen mit und ohne Symptome innerhalb einer Viertelstunde ein Echtzeitergebnis.

Der Bundesrat hatte am 12. März entschieden, den Einsatz von Selbsttests für das Screening von asymptomatischen Personen zu ermöglichen. Der nun zugelassene Test sei vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am 27. April auf seiner Webseite gelistet worden und werde den Apotheken ab der Woche vom 10. Mai zur Verfügung stehen, hiess es in der Mitteilung von BD.

BD ist laut eigenen Angaben eines der weltweit führenden Medizintechnologie-Unternehmen. Es beschäftigt rund 70'000 Mitarbeitende. Seinen Hauptsitz hat das weltweit tätige Unternehmen in Franklin Lakes im US-Bundesstaat New Jersey.

