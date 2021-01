Swissport-Mitarbeiter in Genf protestieren gegen Lohnabbau

Rund 200 Swissport-Mitarbeiter haben am Dienstag in einem Flughafenterminal in Genf gegen Lohnkürzungen protestiert. Die 1200 Mitarbeiter des Bodenabfertigers in Genf-Cointrin haben Anfang Jahr einen neuen Arbeitsvertrag erhalten. Dieser soll nach Angaben der Gewerkschaften VPOD und SEV spätestens am 28. Januar unterzeichnet werden.