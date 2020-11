Syrische Medien berichten von israelischen Luftangriffen

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Darstellung syrischer Staatsmedien am späten Dienstagabend Angriffe gegen Ziele im Süden Syriens geflogen. Unter anderem seien nicht näher genannte Objekte in der Nähe der Hauptstadt Damaskus getroffen worden, berichtete die Agentur Sana. Nähere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor, ebenso wenig wie eine Stellungnahme von israelischer Seite. Erst vor einer Woche hatten israelische Kampfjets mehrere Ziele in Syrien beschossen. Unter anderem wurden dabei Lagerhäuser, Militäreinrichtungen sowie Batterien syrischer Boden-Luft-Raketen angegriffen. Nach syrischen Angaben wurden dabei drei Soldaten getötet./cha/DP/zb