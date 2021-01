Taiwan sichert Autoindustrie erste Priorität bei Chipversorgung zu

Beim Mangel an Halbleitern winkt der globalen Autoindustrie Hilfe aus Taiwan. Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua erklärte am Mittwoch, es werde zwar eine Zeit dauern, das Problem zu lösen. Vier führende taiwanische Chiphersteller hätten aber zugesichert, Lieferungen für Autohersteller angesichts des weltweiten Mangels an Chips für die Industrie zu priorisieren.