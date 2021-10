Taiwan weist Appell von Xi Jinping zu "Wiedervereinigung" zurück

Taiwan hat den Aufruf von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einer "Wiedervereinigung" zurückgewiesen. Die demokratische Inselrepublik sei ein "souveränes und unabhängiges Land und nicht Teil der Volksrepublik China", sagte der Sprecher von Präsidentin Tsai Ing-wen am Samstag in Taipeh. "Die Zukunft des Landes liegt in den Händen des taiwanischen Volkes."