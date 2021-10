Taiwan will Konflikt mit China vermeiden - US-Soldaten im Land?

Taiwan will nach den Worten von Präsidentin Tsai Ing-wen eine kriegerische Auseinandersetzung mit China vermeiden. "Taiwan sucht keine militärische Konfrontation", sagte Tsai Ing-wen am Freitag auf einem Sicherheitsforum in Taipeh. Es hoffe auf eine friedliche, stabile und berechenbare Koexistenz mit seinen Nachbarn. "Aber Taiwan wird auch alles tun, um seine Freiheit und seinen demokratischen Lebensstil zu verteidigen."