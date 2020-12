"Das Virus kennt keine Kantonsgrenzen", sagte Ackermann am Dienstag am Point de Presse in Bern. Es sei der Moment um sich solidarisch zu zeigen. Nur wenn der R-Wert unter 0,8 sinke und gehalten werden könne sei eine Besserung in Sicht. Der R-Wert zeige jedoch im Moment nur nach oben.

Die Lage in den Schweizer Spitäler sei bereits sehr ernst. Auch aus wirtschaftlicher Sicht sei es sinnvoll, sofort Massnahmen zu ergreifen, um die Fallzahlen zu senken.

(AWP)