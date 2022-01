Das sagte Taskforce-Präsidentin Tanja Stadler am Dienstag vor den Medien in Bern. "Wir rechnen mit einem Anstieg der Spitaleintritte in den nächsten drei Wochen."

Aktuell verdoppelten sich die Fallzahlen alle acht bis zehn Tage, sagte Stadler. Auf dem Höhepunkt der Welle dürften demnach rund 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung innerhalb einer Woche infiziert werden. "Danach wären 65 bis 85 Prozent immun gegen Omikron - sei es wegen einer Infektion oder einer Impfung."

(AWP)