Taskforce rechnet mit weiterem Rückgang der Corona-Infektionen

Alle Indikatoren deuten auf einen Rückgang der Covid-19-Pandemie in der Schweiz hin: Dieses Fazit zieht die wissenschaftliche Covid-19-Taskforce des Bundes in ihrem neuesten Lagebericht. Den rückläufigen Trend bestätigen neben den Fallzahlen und den Tests auch Analysen des Abwassers an sechs Standorten.