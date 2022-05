Mit wefox wird in Bälde zum ersten Mal ein ausländisches Unternehmen das Digital Trust Label erhalten. Und mit Unicef Schweiz und Liechtenstein wird erstmals auch eine non-Profit Organisation das schweizerische digitale Vertrauenssiegel für ihre Online-Spenden-Prozesse bekommen. Es soll erst der Anfang einer internationalen Expansion sein, wie an einer Medienkonferenz der Swiss Digital Initiative (SDI) am World Economic Forum in Davos bekannt wurde.

Doris Leuthard, Alt-Bundesrätin und SDI-Präsidentin, verglich das Digital Trust Label an der Medienorientierung mit dem Vertrauenssiegel mit eines Bio-Labels oder einer Nährwert-Tabelle. Mit dem Label, dem ersten grossen Projekt der SDI, soll die Vertrauenswürdigkeit digitaler Anwendungen gefördert werden. Laut Leuthard hat die SDI grosse, internationale Ziele für das Label, das weltweit das erste seiner Art ist. Das Digital Trust Label soll quasi zum neuen Schweizer Exportschlager werden. Und es soll international den Durchbruch schaffen, bevor ein anderes Land oder eine andere Organisation ein "Konkurrenzprodukt" lancieren.

"Als Versicherer hat man eine spezielle Verantwortung gegenüber Kunden", sagte Julian Teicke, CEO von wefox, einem der bestfinanzierten Versicherungs-Startups. "Die Entwicklung der Regulierung hält nicht stand mit dem Tempo der Technologie. Daher war für mich immer klar, dass wir ein Pionier des digitalen Vertrauens werden müssen." Das Digital Trust Label soll laut Teicke ein Standard in der Tech-Welt werden.

Bereits erhalten haben das Label die Schweizer Firmen Swiss Re, Swisscom, Credit Suisse PeopleWeek und Credit Exchange. Das Digital Trust Label war im Januar 2022 durch die SDI eingeführt worden. Es soll Vertrauen, Einfachheit und Transparenz in die Technologiebranche bringen. Die Stiftung SDI wurde von der Standortinitiative Digitalswitzerland unter dem Patronat von Bundesrat Ueli Maurer gegründet.

Eine digitale Anwendung soll mit dem Label zwingende Kriterien und damit einen gewissen Standard erfüllen punkto Sicherheit, Datenschutz, Verlässlichkeit der Anwendung und des Fair User Management (Verwendung künstlicher Intelligenz). Für das Digital Trust Label kann sich jedes Unternehmen oder jede Organisation bewerben, welche die Kriterien erfüllen. Es soll zunächste für drei Jahre gelten, danach müssen sich die Firmen einem erneuten Audit unterziehen. Auch Coop.ch und andere Plattformen werden sich dem Audit-Prozess für das Label unterziehen.