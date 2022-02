Mangels eines transatlantischen Rahmens für den Datentransfer droht Meta Platforms mit dem Rückzug von Facebook und Instagram aus Europa. Das Privacy-Shield-Abkommen, das die Verwendung von Daten regelte, war im Juli 2020 vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt worden.

Ein Grossteil der Angebote von Meta beruhe auf dem Austausch von Daten, auch über Landesgrenzen hinweg und zwischen den einzelnen Diensten, erklärt das Unternehmen in seinem Jahresbericht für 2021. Ohne diesen Austausch werde Meta womöglich nicht mehr in der Lage sein, Dienste wie Facebook oder Instagram in Europa anzubieten.

In den Ohren mancher Social-Media-Opfer klingt das wie Musik. Sein vier Jahre währendes Leben ohne Facebook und Twitter nach einem Hack sei "fantastisch" gewesen, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Montag in Paris. Auch sein Amtskollege Bruno Le Maire meinte, "dass wir sehr gut ohne Facebook leben würden".

Dessen Board muss künftig ohne Peter Thiel auskommen, den Tech-Investor und konservativen Provokateur. Der 54-Jährige will die Agenda des Ex-Präsidenten Donald Trump während der Kongresswahlen 2022 unterstützen.

(Bloomberg/cash)