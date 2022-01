Telefonat von Johnson mit Putin verschoben

Ein geplantes Telefongespräch des britischen Premierministers Boris Johnson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist verschoben worden. Man sei dabei, einen Zeitpunkt für das Telefonat endgültig zu vereinbaren, hiess es am Montagabend aus dem Umfeld des Regierungschefs. Ursprünglich hatte Johnson am Nachmittag mit Putin über die Lage in der Ukraine sprechen wollen. Nachdem am Mittag jedoch der Untersuchungsbericht über Lockdown-Partys in der Downing Street veröffentlicht wurde, musste der konservative Regierungschef im Unterhaus den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.