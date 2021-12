Tessin untersagt Spitalbesuche und schränkt Altersheimbesuche ein

Der Kanton Tessin zieht die Schraube im Kampf gegen das Coronavirus weiter an. Enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten müssen ab sofort in Quarantäne. Zudem haben die Gesundheitsbehörden Spitalbesuche bis auf Weiteres untersagt. Wer Altersheimbesuche machen will, muss ein 2Gplus-Zertifikat vorweisen.