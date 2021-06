Tests mit Covid-Zertifikaten laufen an

Im Kanton Bern etwa werden die Zertifikate nur erst für die Angestellten der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion ausgestellt, wie Gundekar Giebel, Leiter Kommunikation ebendieser Direktion, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Ab Mitte Juni dann sollen im Kanton Bern die Zertifikate allen Registrierten zugestellt werden.

Zudem gibt es vorerst nur Impf-Zertifikate. Für die Zertifikate für die anderen zwei G - Genesene und Getestete - würden derzeit zwischen Bundesamt für Informatik (BIT), Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den Kantonen Lösungen erarbeitet, die der Bevölkerung bis spätestens Ende Juni zur Verfügung stehen sollen, erklärte Giebel.

Im Kanton Waadt werden die Zertifikate zunächst nur an Personen vergeben, die es "aus zwingenden Gründen" schnell benötigten, wie die Waadtländer Regierung am Montag mitteilte. Gemeint sind zum Beispiel Fälle, wo Angehörige im Ausland gestorben oder schwer erkrankt sind. Urlaubsanträge würden in dieser ersten Phase bis zum 21. Juni nicht berücksichtigt. Ende Juni sollen dann alle ein Zertifikat bekommen können.

App erst für iPhone erhältlich

Seit Montag ist die zudem die Smartphone-App für das Covid-Zertifikat in den App-Stores zum Download bereit - zumindest für das Betriebssystem iOS. Die App für Android-Nutzerinnen und -Nutzer soll in den nächsten Tagen folgen, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA beim BIT hiess.

In der App kann mittels QR-Code das Zertifikat hinterlegt werden, das bescheinigt, dass man vollständig geimpft, negativ getestet oder nach einer Erkrankung genesen ist. Gemäss Erläuterung auf der "Covid-Certificate-App" sollen die Zertifikate in der Regel vom Gesundheitspersonal vor Ort ausgestellt werden.

Genesene können ein entsprechendes Formular auf der Website des Kantons beantragen. Dieses werde dann per Post geschickt. Das Zertifikat kann entsprechend auch in Papierform vorgewiesen werden. In beiden Fällen muss auf Verlangen noch ein Ausweis gezeigt werden. Die Daten werden dabei auf dem Gerät oder im QR-Code auf dem Papier gespeichert.

Am Montag tauschten sich auch die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -Direktoren (GDK) und Gesundheitsminister Alain Berset unter anderem zum Covid-Zertifikat aus, wie die GDK auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Berset twitterte zudem: "Wir sind auf Kurs: Die Ansteckungen nehmen stark ab, das Impfen kommt rasch voran." Es sei eine gute Ausgangslage, auch wenn noch unbekannt sei, wie sich der letzte Öffnungsschritt auswirke.

(AWP)