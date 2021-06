Die Kolumne "Gopfried Stutz" erschien zuerst im

Was verstehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, unter einem Schreckgespenst? Falls Sie Wirtschaftsnachrichten lesen, so könnte Ihnen dazu womöglich das Wort Inflation einfallen.

"Das Schreckgespenst der Inflation ist zurück" ("Finanz+Wirtschaft").