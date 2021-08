Thales verkauft Zug-Signaltechnik nun definitiv an Hitachi

Nun ist es also klar: Der französische Rüstungskonzern Thales hat sich über den Verkauf seines Signaltechnik-Geschäfts für Züge mit Hitachi geeinigt. Die Sparte Ground Transportation Systems (GTS) werde für 1,66 Milliarden Euro an den japanischen Rivalen verkauft, teilte Thales am Mittwoch mit.