Tichanowskaja fordert von EU die Nichtanerkennung Lukaschenkos

Die Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowskaja hat die Europäische Union vor ihrem Sondergipfel zur Lage in Belarus (Weissrussland) zur Nichtanerkennung der Wahl von Staatschef Alexander Lukaschenko aufgerufen. Die Abstimmung am 9. August sei gefälscht gewesen, sagte sie in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Videoansprache - Stunden vor Beginn des per Videokonferenz organisierten Gipfels (12.00 Uhr MESZ). "Lukaschenko hat jede Legitimität in den Augen des Volkes und der ganzen Welt verloren", sagte sie auf Englisch in einer trauerschwarzen Umgebung. Es habe bei den Protesten gegen Lukaschenko durch Polizeigewalt Hunderte Verletzte und mindestens zwei Tote gegeben.