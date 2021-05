Travail.Suisse-Chef sieht wenig Spielraum für Kompromiss mit EU

In den Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen sieht der Präsident des Gewerkschaftsdachverbands Travail.Suisse wenig Spielraum für einen Kompromiss. Die Möglichkeiten seien so klein, dass es vielleicht besser sei, das Abkommen für zwei oder drei Jahre beiseite zu legen, sagte Adrian Wüthrich in der Radio-SRF-Sendung "Samstagsrundschau".