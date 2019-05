Trotz Wahlschlappe: Di Maio als Chef der Fünf Sterne bestätigt

Trotz des Debakels bei der Europawahl ist der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, Luigi Di Maio, in seinem Amt bestätigt worden. Die Mitglieder der Protestbewegung sprachen dem 32-jährigen Parteichef am Donnerstag bei einer Abstimmung auf der parteieigenen Internetplattform mit 80 Prozent das Vertrauen aus.