Am Freitag wies ein Bundesberufungsgericht einen Antrag des Teams im Zusammenhang mit der Abstimmung in Pennsylvania ab. Es wären "spezifische Vorwürfe und Belege" nötig gewesen, hiess es zur Begründung. "Hier liegen weder noch vor." Die Trump-Anwältin Jenna Ellis warf der Justiz in dem Bundesstaat anschliessend auf Twitter vor, Vorwürfe des massiven Wahlbetrugs vertuschen zu wollen. "On to SCOTUS!" schrieb sie auf Englisch auch im Namen ihres Kollegen Rudy Giuliani unter Bezug auf die Abkürzung für den Supreme Court der USA. Ob dieser den Fall annehmen wird, war zunächst unklar.

.@RudyGiuliani and me on Third Circuit’s opinion:

The activist judicial machinery in Pennsylvania continues to cover up the allegations of massive fraud.

We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA state legislature.

On to SCOTUS!

— Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) November 27, 2020