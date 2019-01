Trump besucht am Donnerstag Grenze zu Mexiko

(Ausführliche Fassung) - US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag an die Grenze zu Mexiko fahren. Das kündigte die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Sanders, am Montag auf Twitter an. Trump wolle dort mit Einsatzkräften sprechen, die sich um die Grenzsicherung und die humanitäre Krise an der Grenze kümmerten. Ausserdem plant der US-Präsident, die Lage an der Grenze am Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit/03.00 MEZ) in einer Fernsehansprache zu thematisieren, wie er auf Twitter schrieb.