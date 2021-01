Trump: neues Amtsenthebungsverfahren Fortsetzung der 'Hexenjagd'

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat das von den Demokraten angestossene zweite Amtsenthebungsverfahren gegen ihn als eine "Fortsetzung der grössten Hexenjagd in der Geschichte der Politik" bezeichnet. Das Verfahren sei "absolut lächerlich" und "gefährlich" für das Land, sagte Trump am Dienstag vor dem Weissen Haus. Es war Trumps erste öffentliche Reaktion seit die Demokraten im Repräsentantenhaus am Montag mit den Vorbereitungen für ein neues Impeachment begonnen hatten. Sie wollen Trump nach dem Sturm des Kapitols durch seine Anhänger am vergangenen Mittwoch wegen "Anstiftung zum Aufruhr" des Amtes entheben.