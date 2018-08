Trump: Paul Manafort ist ein 'guter Mann'

Manafort war zuvor in einem Prozess wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs von einer Jury in acht der 18 Anklagepunkte schuldig gesprochen worden. In zehn Anklagepunkten konnten sich die Geschworenen auf kein Urteil verständigen. Manafort droht damit eine Haftstrafe, die ihn für den Rest seines Lebens hinter Gitter bringen könnte. Die Höchststrafe beträgt 80 Jahre Gefängnis.

Trump ignorierte bei seiner Ankunft in West Virginia Fragen zu seinem früheren Anwalt Michael Cohen. Der 51-Jährige hatte sich am Dienstag vor einem Gericht in New York schuldig bekannt, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstossen zu haben und dabei Trump belastet, ohne ihn beim Namen zu nennen./hma/DP/zb

